«Понятно, что из двух зол выбирают меньшее, поэтому хоть какой-то квалифицированный медработник, пусть не высшей квалификации, должен работать с населением. Вероятнее всего, новый закон коснется небольших городов и возможности использования телемедицины. То есть у фельдшеров, акушерок или специалистов со средним специальным образованием должна быть возможность, если они в чем-то не убеждены и не уверены, обсудить это со специалистом высокого уровня с высшим медицинским образованием и со специализацией. В провинции, в сельской местности может работать опытный фельдшер, акушерка либо специалист со средним специальным образованием и проводить отсев — оказывать посильную помощь. В случае выявления более серьезных вопросов пациентов будут направлять в районные и областные центры, чтобы пациента можно было осмотреть и оказать ему высококвалифицированную помощь», — сказала Ерофеева.

Собеседница НСН отметила, что фельдшеры и медсестры берут на себя основную часть работы с пациентами.

«Так как наша медицина “слоеная”, основную часть работы берут на себя специалисты нижнего звена. Там идет распределение: в более простых случаях и в острых ситуациях помощь оказывается сразу, а в ситуации, когда требуется высокотехнологичная помощь, высококвалифицированные специалисты, это поднимается на более высокий уровень. Я думаю, что это выход из положения, особенно в тех ситуациях, когда другого выхода нет. Конечно, это все не от хорошей жизни, но на селе тоже необходимо оказывать помощь. Более того, нововведение для некоторых могло бы послужить очень серьезным стимулом к тому, что у них будет право на лечебную деятельность», — добавила акушер-гинеколог.

Ерофеева также напомнила, что фельдшер может проводить осмотр пациента и назначать лечение.

«Фельдшер, в отличие от медсестры, имеет право проводить осмотр пациента и назначать лечение. Медсестра лишь выполняет то, что о чем ее просит врач или фельдшер. А у фельдшера есть право лечебной деятельности, поэтому и диагностика, и лечение в его руках. Помимо прочего, фельдшеры сами делают процедуры, инъекции, берут анализы, осматривают, собирают анамнез, то есть у них этот навык отработан еще со студенческой скамьи», — заключила она.

В свою очередь гинеколог-репродуктолог Мария Милютина отметила, что нововведение поможет переложить на фельдшеров административную работу.

«Конечно, новый закон не поможет полностью решить кадровый вопрос, хотя очень многие фельдшеры и акушерки могут превосходить не очень опытных врачей. Однако это важно с той точки зрения, что есть еще административные вещи, которыми они должны заниматься, — выписка рецептов, оформление документов на комиссии. Кроме того, конечно, нововведение улучшит доступ к медицинской помощи», — подытожила она.

