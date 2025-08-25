На Украине отменили показ мюзикла Вуди Аллена
25 августа 202519:04
На Украине отменили показ мюзикла американского режиссёра Вуди Аллена «Пули над Бродвеем». Об этом в своих соцсетях сообщил Национальный театр имени М. Заньковецкой во Львове.
В заявлении говорится, что театр осуждает участие кинодеятеля в Московской международной неделе кино.
«Мы приняли решение пока не исполнять мюзикл, не получив комментария от правообладателей», - говорится в сообщении.
Ранее в МИД Украины заявили, что участие Аллена в Московской международной неделе кино является позором, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
