На Украине отменили показ мюзикла Вуди Аллена

На Украине отменили показ мюзикла американского режиссёра Вуди Аллена «Пули над Бродвеем». Об этом в своих соцсетях сообщил Национальный театр имени М. Заньковецкой во Львове.

В заявлении говорится, что театр осуждает участие кинодеятеля в Московской международной неделе кино.

«Мы приняли решение пока не исполнять мюзикл, не получив комментария от правообладателей», - говорится в сообщении.

Ранее в МИД Украины заявили, что участие Аллена в Московской международной неделе кино является позором, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

