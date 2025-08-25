На Украине отменили показ мюзикла Вуди Аллена

В заявлении говорится, что театр осуждает участие кинодеятеля в Московской международной неделе кино.

«Мы приняли решение пока не исполнять мюзикл, не получив комментария от правообладателей», - говорится в сообщении.

Ранее в МИД Украины заявили, что участие Аллена в Московской международной неделе кино является позором, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».