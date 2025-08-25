 Трамп заявил, что США больше не выделяют средства Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекратил финансирование Украины. По его словам, подробности возможных «гарантий безопасности» для Киева пока не обсуждались.

«Мы даже не обсуждали деталей этого», — сказал американский лидер журналистам.

Трамп: Судьба переговоров по Украине станет ясна в ближайшие две недели

В последние недели Трамп неоднократно подчеркивал, что США не намерены бесконечно финансировать Украину и ищут пути политического урегулирования конфликта. Американский президент настаивает на прямых переговорах Москвы и Киева, в том числе при участии Вашингтона.

Ранее он допускал, что в случае провала дипломатических усилий может принять «жесткое решение» в отношении сторон конфликта. При этом в Конгрессе сохраняются разногласия: часть республиканцев выступает против любых новых расходов на Украину, а демократы настаивают на продолжении помощи Киеву, передает «Радиоточка НСН».

