Врач исключила вред вакцины от кори

Ранее в столичном управлении Роспотребнадзора сообщили, что на юге Москвы в детском саду при школе №1450 «Олимп» выявили случай заражения корью. До этого из-за вспышки данного заболевания запретили очное обучение в МГУ, другой столичный университет — МПГУ — закрыли на карантин.

Между тем, прививка от кори входит в календарь привок, и ее необходимо делать всего один раз в жизни. Скорпилева объяснила рост заболеваемости корью в Москве сокращением числа вакцинировавшихся.