Врач исключила вред вакцины от кори
Врач Зоя Скорпилева в эфире НСН призвала разобраться с антипрививочниками.
Вакцинация не несет вреда, при этом существует категория граждан, которым из-за хронических заболеваний нельзя сделать, например, прививку от кори. Об этом в беседе с НСН заявила врач Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева.
Ранее в столичном управлении Роспотребнадзора сообщили, что на юге Москвы в детском саду при школе №1450 «Олимп» выявили случай заражения корью. До этого из-за вспышки данного заболевания запретили очное обучение в МГУ, другой столичный университет — МПГУ — закрыли на карантин.
Между тем, прививка от кори входит в календарь привок, и ее необходимо делать всего один раз в жизни. Скорпилева объяснила рост заболеваемости корью в Москве сокращением числа вакцинировавшихся.
«В Санкт-Петербурге тоже случаются такие ситуации. Недавно в гостиницу "Москва" из Москвы привезли корь ученики. Видимо, в Москве стали плохо вакцинироваться. Никакого вреда от вакцинации нет. Есть определенные категории лиц, которые не могут быть привиты в связи с хроническими заболеваниями. Но в принципе никаких противопоказаний к вакцинации нет. Почему не прививают — с этим надо разбираться. Надо разбираться с антипрививочниками и с теми, кто пишет в СМИ неправильные сведения по поводу вакцин», - отметила она.
Ранее Зоя Скорпилева в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» объяснила, что к вспышкам кори в России приводит рост числа антипрививочников и приезжие из стран, где вакцинация не проводится.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru