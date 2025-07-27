СМИ: Сын Софи Лорен обвенчался в Грузии с тренером по зумбе

Свадебная церемония состоялась в монастыре Самтавро в Мцхете — объекте, внесённом в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Запись обряда опубликовала на своей странице в Facebook (принадлежат запрещенной в РФ экстремистской организации Meta) грузинская певица Тамар Ивери. На кадрах пара в традиционных национальных костюмах направляется к алтарю под пение церковного хора, над ними возносят свадебные венцы.

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