СМИ: Сын Софи Лорен обвенчался в Грузии с тренером по зумбе
Сын актрисы Софи Лорен дирижер Карло Понти обвенчался в Грузии с фитнес-тренером Мариам Шарманашвили. Об этом сообщает грузинское издание Ambebi.
Свадебная церемония состоялась в монастыре Самтавро в Мцхете — объекте, внесённом в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Запись обряда опубликовала на своей странице в Facebook (принадлежат запрещенной в РФ экстремистской организации Meta) грузинская певица Тамар Ивери. На кадрах пара в традиционных национальных костюмах направляется к алтарю под пение церковного хора, над ними возносят свадебные венцы.
Возрастная разница между супругами составляет 20 лет: жениху — 57, невесте — 37. Как сообщает издание Ambebi, перед венчанием Понти перешёл в православие.
Официальная регистрация брака перенесена в Женеву и запланирована на сентябрь. По словам невесты в интервью, в швейцарском городе состоится вторая часть торжества, на которую ожидается приезд 90-летней Софи Лорен.
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