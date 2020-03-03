Официальную информацию о коронавирусе можно узнать на mos.ru

Всю официальную информацию о коронавирусе теперь можно узнать в специальном разделе на официальном портале мэра Москвы - mos.ru.

Там можно узнать о симптомах заболевания, вызванного новым коронавирусом, и как защититься от заражения этой инфекцией.

Помимо этого туристы, выезжающим в КНР и другие страны, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, получат на сайте необходимые рекомендации. Также на сайте есть информация для тех, кто вернулся из регионов информация для жителей, вернувшихся из регионов с неблагоприятной эпидемиологический ситуацией по новой инфекции.

Также в разделе предоставлены результаты мониторинга выявленных случаев заболевания.