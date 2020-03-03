Официальную информацию о коронавирусе можно узнать на mos.ru
Всю официальную информацию о коронавирусе теперь можно узнать в специальном разделе на официальном портале мэра Москвы - mos.ru.
Там можно узнать о симптомах заболевания, вызванного новым коронавирусом, и как защититься от заражения этой инфекцией.
Помимо этого туристы, выезжающим в КНР и другие страны, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, получат на сайте необходимые рекомендации. Также на сайте есть информация для тех, кто вернулся из регионов информация для жителей, вернувшихся из регионов с неблагоприятной эпидемиологический ситуацией по новой инфекции.
Также в разделе предоставлены результаты мониторинга выявленных случаев заболевания.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Жириновский потребовал казнить за распространение фейков о коронавирусе
- Подростки из Саратова отрицают намерение устроить бойню в школе
- Военный эксперт заявил о деморализованной турецкой армии в Сирии
- Первый случай COVID-19 зафиксировали на Украине
- Турецкие военные заявили об уничтожении сирийского самолета