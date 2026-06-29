Минфин: Условия семейной ипотеки не изменятся до 1 октября

Решение о внесение изменений в программу «Семейная ипотека» будет принято не ранее 1 октября текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Минфина РФ.

В Госдуме раскритиковали изменение условий по семейной ипотеке

В ведомстве отметили, что до этой даты все условия по программе будут сохранены.

«В настоящее время заинтересованные ведомства... продолжают прорабатывать предложения по совершенствованию программы», - добавили в министерстве.

Ранее замглавы Минстроя Никита Стасишин заявил, что правила семейной ипотеки планируется изменить с целью стимулировать рождаемость, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЛьготыИпотекаМинфин РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры