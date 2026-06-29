Продюсер Рудченко заявил, что немногие готовы купить билет на концерт Пугачевой
Организация выступлений народной артистки СССР Аллы Пугачёвой не предполагает масштабных стадионных шоу. Об этом NEWS.ru заявил музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко.
По его мнению, это связано с тем, что круг почитателей её таланта узок. При этом концертов в России не будет, но могут быть несколько шоу для ограниченной публики, например, в Таиланде.
«У неё есть фанаты в России и за рубежом — это уехавшие граждане РФ и советские мигранты... Но эти люди, мне кажется, будут готовы дорого заплатить, чтобы увидеть певицу», — сказал Рудченко.
Ранее суд в Москве взыскал с Пугачёвой более 17 тысяч рублей долга за коммунальные платежи, пишут «Известия».
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