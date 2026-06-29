Кинопарк «Москино» отобрал у «Доброфеста» палатки
Музыкальный фестиваль Dobrofest («Доброфест»), в 2026 году переехавший в столичный кинопарк «Москино», отказался от размещения палаточного лагеря «по независящим от организаторов причинам».
«Для многих палаточный лагерь был частью фестивального опыта и важной причиной приехать на оба дня. Нам тоже очень жаль, что в этом году он не сможет принять гостей. Повлиять на это мы не можем», - говорится в сообщении.
Отмечается, что средства за билеты в палаточный лагерь будут возвращены автоматически.
Также организаторы указали, что вся программа фестиваля, который должен пройти 4-5 июля, осталась без изменений, все артисты и запланированные активности сохраняются.
Ранее в Самарской области из соображений безопасности отменили Грушинский фестиваль и его «клон», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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