В России объяснили, зачем Украине нужно сотрудничество с наркокартелями Мексики

Заработок денег - не единственная цель сотрудничества Украины с мексиканскими наркокартелями. Об этом NEWS.ru заявил руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко.

Кадыров показал пленных наемников из Колумбии в зоне СВО

По его мнению, Киев пытается установить тесное взаимодействие «с группировками, у которых есть серьёзные вооруженные подразделения».

Он отметил, что таким образом Украина намерена «получить новый человеческий ресурс».

«Запад поставляет оружие, но вооружать на Украине становится уже некого. Вот они и ищут такие альтернативные способы в виде наёмников из наркокартелей», — заключил Ярошенко.

Ранее в Службе внешней разведки (СВР) России сообщили, что Киев наращивает сотрудничество с ведущими наркокартелями Мексики, пишут «Известия».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:НаемникиВСУМексикаУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры