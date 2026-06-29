В России объяснили, зачем Украине нужно сотрудничество с наркокартелями Мексики
Заработок денег - не единственная цель сотрудничества Украины с мексиканскими наркокартелями. Об этом NEWS.ru заявил руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко.
По его мнению, Киев пытается установить тесное взаимодействие «с группировками, у которых есть серьёзные вооруженные подразделения».
Он отметил, что таким образом Украина намерена «получить новый человеческий ресурс».
«Запад поставляет оружие, но вооружать на Украине становится уже некого. Вот они и ищут такие альтернативные способы в виде наёмников из наркокартелей», — заключил Ярошенко.
Ранее в Службе внешней разведки (СВР) России сообщили, что Киев наращивает сотрудничество с ведущими наркокартелями Мексики, пишут «Известия».
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