Иран попросил у России помощи в борьбе с коронавирусом

Дипломат заявил, что представители Москвы и Тегерана обсуждали этот вопрос и добавил, что Иран будет рад гуманитарной помощи от всех стран.

Ранее стало известно, что число заболевших коронавирусом в Иране превысило 1,5 тыс. человек, в том числе пять депутатов иранского парламента, один из которых скончался накануне. Также среди заболевших - иранский вице-президент по делам женщин и семьи, передает RT.

Число заболевших стремительно увеличивается в Южной Корее. Там зафиксировано 4812 заражений, за сутки число заболевших увеличилось на 477, отмечает «Свободная пресса». Жертвами COVID-19 в республике стали 28 человек.

В Европе больше всего заболевших в Италии - там, по состоянию на 3 марта, более двух тысяч заболевших, сообщает «ФедералПресс».

