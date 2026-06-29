Россиян предупредили о мошенниках под видом частных медслужб

В рамках эксперимента съёмочная группа телеканала вызвала частную скорую помощь в подмосковный Реутов пациентке, у которой болела голова. Медики рассказали, что приезд, измерение давления и температуры обойдутся в шесть тысяч рублей, после чего заявили о необходимости двух капельниц и ЭКГ, в результате чего ценник взлетел до 40 тысяч рублей.

Также частная скорая запросила 36 тысяч рублей за диагностику в Москве. В итоге вызов из-за мигрени обошелся почти в 80 тысяч рублей. При этом, зачастую у таких компаний нет никакой связи с больницами или страховыми компаниями.

«Зато бригада обещает все – от капельницы до госпитализации в любую клинику. Реальность оказывается проще – пациента везут туда, где есть место, и выставляют счет на 100-200 тысяч рублей», - говорится в публикации.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что мошенники стали использовать новую схему обмана, предлагая российским автомобилистам получить топливо по предварительной записи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

