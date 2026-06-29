Россиян предупредили о мошенниках под видом частных медслужб
Под видом частных медслужб в России могут скрываться псевдомедицинские службы, которые занимаются только вымоганием деньги в стрессовых для людей ситуациях. Об этом сообщает РЕН ТВ.
В рамках эксперимента съёмочная группа телеканала вызвала частную скорую помощь в подмосковный Реутов пациентке, у которой болела голова. Медики рассказали, что приезд, измерение давления и температуры обойдутся в шесть тысяч рублей, после чего заявили о необходимости двух капельниц и ЭКГ, в результате чего ценник взлетел до 40 тысяч рублей.
Также частная скорая запросила 36 тысяч рублей за диагностику в Москве. В итоге вызов из-за мигрени обошелся почти в 80 тысяч рублей. При этом, зачастую у таких компаний нет никакой связи с больницами или страховыми компаниями.
«Зато бригада обещает все – от капельницы до госпитализации в любую клинику. Реальность оказывается проще – пациента везут туда, где есть место, и выставляют счет на 100-200 тысяч рублей», - говорится в публикации.
Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что мошенники стали использовать новую схему обмана, предлагая российским автомобилистам получить топливо по предварительной записи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Мишустин согласился резать неэффективные форумы ради экономии
- Депутаты призвали предупреждать о фонограмме на концерте до оплаты билета
- Шаман раскрыл истинные цели загадочной партии «Мы»
- Минфин: Условия семейной ипотеки не изменятся до 1 октября
- Россиян предупредили о мошенниках под видом частных медслужб
- «Менее 1%»: Кому из россиян откажут в шенгенской визе в 2026 году
- Влияние Старого света: Почему в Калининград пришла экстремальная жара
- Таможенники опровергли доначисления утильсбора на ввезенные из ЕАЭС автомобили
- Кинопарк «Москино» отобрал у «Доброфеста» палатки
- В России объяснили, зачем Украине нужно сотрудничество с наркокартелями Мексики