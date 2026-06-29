Экс-глава Минздрава Кубани получил четыре года колонии за мошенничество

Октябрьский районный суд Краснодара признал бывшего министра здравоохранения Кубани Евгения Филиппова виновным по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости.

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По данным следствия, чиновник незаконно приобрёл коммерческую недвижимость более чем на миллиард рублей. Её он оформлял на подконтрольных лиц, а затем сдавал в аренду государственным и частным учреждениям, скрывая полученные доходы.

По решению суда экс-министру назначили наказание в виде четырёх лет лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф в размере 500 тысяч рублей.

Ранее суд обратил в доход государства имущество Филиппова, в том числе 49 земельных участков, более 214 млн рублец и килограмм золота, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости // ФОТО: Табылды Кадырбеков
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