Экс-глава Минздрава Кубани получил четыре года колонии за мошенничество
Октябрьский районный суд Краснодара признал бывшего министра здравоохранения Кубани Евгения Филиппова виновным по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным следствия, чиновник незаконно приобрёл коммерческую недвижимость более чем на миллиард рублей. Её он оформлял на подконтрольных лиц, а затем сдавал в аренду государственным и частным учреждениям, скрывая полученные доходы.
По решению суда экс-министру назначили наказание в виде четырёх лет лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф в размере 500 тысяч рублей.
Ранее суд обратил в доход государства имущество Филиппова, в том числе 49 земельных участков, более 214 млн рублец и килограмм золота, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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