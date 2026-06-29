Пять человек погибли в результате стрельбы в Германии

Не менее пяти человек погибли в результате стрельбы, произошедшей в центре нижнесаксонского города Штаде. Об произошла стрельба, жертвами которой стали по меньшей мере пять человек.

При стрельбе в школе на Филиппинах погибли три человека

Как сообщает RT, посольство России в Германии не располагает информацией о наличии среди жертв и пострадавших граждан РФ.

«В координации с местными правоохранительными органами устанавливаем обстоятельства произошедшего», — указали в дипмиссии.

Ранее девятиклассник устроил стрельбу из пневматического оружия в школе в Гулькевичском районе Краснодарского края, пострадали двое школьников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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