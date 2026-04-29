Очистили десятую часть: Как волонтеры борются с нефтяным пятном у Туапсе
Ситуация в Туапсе принципиально отличается от событий в Анапе — здесь идет речь о локальных выбросах в отдельных бухтах, сказал НСН Роман Пукалов.
Волонтеры собрали около трёх тысяч мешков загрязненного грунта на пляже посёлка Тюменский, куда принесло нефтяное пятно из Туапсе, рассказал НСН директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью каналу «Юнашев Live» сказала, что опасности для здоровья жителей Туапсе из-за последствий ЧС нет. В оперштабе Краснодарского края, в свою очередь, сообщили о небольшом превышении предельно допустимой концентрации бензола по итогам замеров воздуха в Туапсе. Пукалов отметил, что нефтяное пятно из Туапсе принесло морем к посёлку Тюменский.
«В субботу мы обнаружили следы нефтепродуктов на пляже посёлка Тюменский в Туапсинском районе — это в примерно 10 километрах к северу от Туапсе. Туда принесло нефтяное пятно со стороны города. Сначала были зафиксированы незначительные загрязнения: протяжённость затронутого участка составляла в субботу всего несколько десятков или сотен метров. С воскресенья на месте активно работают волонтёры, к уборке присоединились местные жители, приезжие, рядом работали спасатели "Кубань-Спас". Но, к сожалению, первая оценка объемов загрязнения была неверная. На четвёртый день работ удалось очистить лишь около 10% территории — собрано порядка трёх тысяч мешков загрязнённого нефтепродуктами материала. Сегодня предстоит вывезти собранные нефтепродукты с этого участка», — сказал собеседник НСН.
По его словам, к очистке прибрежной территории подключились компании и местная администрация.
«Отрадно отметить, что к решению проблемы подключились как коммерческие компании, так и представители местной администрации: они предоставили необходимую технику для вывоза отходов. Вместе с тем вызывает вопросы тот факт, что погрузчик с ковшом — без которого невозможен вывоз мешков — пришлось арендовать на личные средства местных жителей. Считаю, что такая нагрузка на граждан, которые и так трудятся на безвозмездной основе, неправильна. При этом поражает дух взаимопомощи: местные жители приносят горячий чай, угощают пирожками, предоставляют микроволновки — поддерживают как могут. Число волонтёров растёт: люди приезжают даже из Краснодара и Москвы», — отметил эксперт.
Он призвал не сравнивать ситуацию в Туапсе с катастрофой в Анапе из-за разных масштабов произошедшего.
«Ситуация принципиально отличается от событий в Анапе — здесь мы все-таки имеем дело с локальными выбросами в отдельных бухтах. При оперативных и слаженных действиях нефтепродукты не успеют глубоко проникнуть в гальку пляжа. Для сравнения: на новогодних каникулах 2025 года в Анапе было задействовано 10 тысяч человек. В случае с посёлком Тюменский задача вполне выполнима гораздо меньшими силами и в короткие сроки. При привлечении профессиональных спасателей очистку территории можно завершить в течение недели», — добавил Пукалов.
За апрель украинские дроны трижды атаковали Туапсе. После ударов в ночь на 20 апреля на морском терминале вспыхнул пожар и произошла утечка топлива. Новое возгорание на НПЗ случилось 28 апреля — причиной стали обломки сбитых беспилотников. Пожарные уже локализовали огонь. Вечером того же дня глава МЧС Александр Куренков сообщил, что все утечки нефти остановлены. На территории Туапсинского муниципального округа ввели режим ЧС регионального уровня.
Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян заявил НСН, что курортный сезон в Туапсинском районе длится с июня по конец октября, есть целый месяц, чтобы устранить последствия разлива нефтепродуктов, этого вполне достаточно.
