Он призвал не сравнивать ситуацию в Туапсе с катастрофой в Анапе из-за разных масштабов произошедшего.

«Ситуация принципиально отличается от событий в Анапе — здесь мы все-таки имеем дело с локальными выбросами в отдельных бухтах. При оперативных и слаженных действиях нефтепродукты не успеют глубоко проникнуть в гальку пляжа. Для сравнения: на новогодних каникулах 2025 года в Анапе было задействовано 10 тысяч человек. В случае с посёлком Тюменский задача вполне выполнима гораздо меньшими силами и в короткие сроки. При привлечении профессиональных спасателей очистку территории можно завершить в течение недели», — добавил Пукалов.

За апрель украинские дроны трижды атаковали Туапсе. После ударов в ночь на 20 апреля на морском терминале вспыхнул пожар и произошла утечка топлива. Новое возгорание на НПЗ случилось 28 апреля — причиной стали обломки сбитых беспилотников. Пожарные уже локализовали огонь. Вечером того же дня глава МЧС Александр Куренков сообщил, что все утечки нефти остановлены. На территории Туапсинского муниципального округа ввели режим ЧС регионального уровня.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян заявил НСН, что курортный сезон в Туапсинском районе длится с июня по конец октября, есть целый месяц, чтобы устранить последствия разлива нефтепродуктов, этого вполне достаточно.

