Хуже Анапы? Путин оценил последствия ударов по Туапсе
Путин заявил, что удары по Туапсе могут вызвать экологические последствия, специалисты уверены, что ЧП станет масштабнее разлива мазута в Анапе. При этом туристическая отрасль настроена оптимистично, загрязнения в регионе активно устраняются.
Президент России Владимир Путин накануне впервые прокомментировал удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Туапсе. Он подчеркнул, что удары беспилотников могут привести к серьезным экологическим последствиям. При этом президент уточнил, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев доложил об отсутствии серьезных угроз, а жители региона справляются с возникающими трудностями.
С 28 апреля на территории всего Туапсинского муниципального округа введен режим ЧС регионального уровня.
ОБСТАНОВКА СЛОЖНАЯ
До этого Путин по телефону заслушал доклад главы МЧС Александра Куренкова о ситуации в Туапсе, где после атаки беспилотников в третий раз произошел пожар на НПЗ. Куренков направился в регион по поручению главы государства, чтобы лично контролировать ход тушения пожаров. Там он провел заседание оперативного штаба при участии губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.
Перед началом заседания оперштаба Александр Куренков и Вениамин Кондратьев на вертолете облетели акваторию Черного моря. А уже на месте тушения пожара глава МЧС России дал поручения по дальнейшим действиям для ликвидации последствий и обеспечения безопасности, говорится в официальном канале оперштаба.
Сообщается, что на данный момент остановлено течение горящей нефти, что является главной угрозой при таких ЧП. Всего в ликвидации разлива нефтепродуктов задействовано 360 человек и 60 единиц техники. По данным на 28 апреля, было собрано и вывезено более 8 тысяч кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси.
Куренков отметил, что обстановка сложная, но контролируемая.
«Сил и средств достаточно, чтобы ликвидировать угрозу. Но мы еще на всякий случай наращиваем. В ближайшее время будут переброшены боновые заграждения – как минимум пять километров, для того чтобы сдерживать возможные выбросы в море», - сообщил он.
А губернатор Краснодарского края пообещал учесть опыт ликвидации ЧС в Анапе.
Днем 28 апреля сообщалось, что Туапсе остался без воды из-за аварии на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). Об этом заявил глава муниципального округа Сергей Бойко. По его словам, находящаяся на территории НПЗ система энергоснабжения водопроводной насосной станции вышла из строя. В результате подача воды была временно остановлена, как в городе, так и в Шепсинском сельском округе. Власти организовали подвоз технической воды.
ЭКОЛОГИ БЬЮТ ТРЕВОГУ
Несмотря на повышенное внимание властей к проблеме и привлечение всех необходимых средств для ликвидации ЧП, экологи пророчат серьезные проблемы региону.
Последствия от нефтяного загрязнения в Туапсе будут гораздо значительнее, чем от разлива мазута в Анапе, заявил НСН член Совета по правам человека при губернаторе Краснодарского края, эколог Евгений Витишко.
«В ближайшее время часть нефтепродуктов уже попадет в Сочи и на территорию Геленджика. Это все убирается усилиями местных жителей и волонтеров. Тонна нефти растекается на площадь до 12 квадратных километров, поэтому акватория Черного моря будет очень загрязнена. Будет загрязнена почва, мы уже это видим, лес, водные объекты, включая реки. Последствия будут гораздо больше, чем от разлива мазута в декабре 2024 года в Анапе», - отметил он.
В настоящее время пятно дошло до Архипо-Осиповки, это подтверждают и спутниковые снимки. Загрязнения в открытом море также видны возле Новомихайловского и Джубги. В Туапсе волонтеры жалуются, что им не хватает рабочих рук для уборки пляжа от мазута, пишут СМИ.
Атаки украинской армии привели к разливу вредных химикатов в акваторию Черного моря, а это — терроризм и повод обратиться в суд, сообщил эколог Георгий Каваносян в беседе с НСН. Он объяснил, почему устранить загрязнения не получится быстро.
«Такие атаки являются существенными ударами по экосистемам акваторий международного значения. Это — экологический терроризм со стороны наших оппонентов. К тому же, целиком очистить территорию не получится. Углеводороды имеют такую особенность, что они будут расползаться во все стороны до слоя в несколько микрон (одна миллионная часть метра. - Примечание НСН). К тому же, на Черном море у нас нет специальных очистительных бонов для сбора нефтепродуктов в таком количестве. Если бы они были, их использовали бы еще в Анапе. Поэтому сегодня куда прибьет, туда и прибьет. А последствия будут такими же: большое количество пострадавших видов флоры и фауны, пляжи с выбросами на серьезной глубине. Придется снова очень тяжело все очищать и вывозить, утилизировать. Здесь даже сложнее, так как продукты могут оказаться в туристических бухтах, где тяжелее их убирать. Будем надеяться, что до этого не дойдет», — подчеркнул он.
ЧТО ДЕЛАТЬ ТУРИСТАМ
В районе Туапсе уже стали на 15% реже бронировать отдых из-за масштабных пожаров после атак БПЛА, также падают темпы бронирований в Анапе, сообщили «Осторожно, новости» в Российском Союзе Туриндустрии (РСТ).
«Часть путешественников меняет направление внутри региона — например, вместо Туапсинского района выбирают поездки в Геленджик. При этом обычно туристы бронируют курорты незадолго до поездки, поэтому значительного влияния на общий объем бронирований на май пока не наблюдается. Массовых аннуляций на летний период также не заметили. В РСТ отметили, что информационный фон вокруг Туапсе несколько замедлил темпы бронирований Анапы, хотя само происшествие не затронуло этот курорт», - отметили там.
Основные курортные поселки рядом с Туапсе не загрязнены, туроператоры следят за ситуацией накануне летнего пика турпотока, заявил НСН вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.
«Количество туристов в Туапсинском районе было минимально, поэтому потери небольшие. Сам Туапсе – это не такой курортный город, основные курортные поселки расположены в 12-20 километрах от самого Туапсе. Это Небуг, Ольгинка, там пока загрязнения никакого нет, туристы продолжают свой отдых. Разлив есть, его пытаются локализовать, будем следить за развитием ситуации», - отметил он.
По его словам, туристы примут решение о летнем отдыхе в середине мая.
«Хочется верить, что Анапа научила нас действовать более энергично в этой ситуации. Время у туристов еще есть, к середине мая они примут решение», - заключил собеседник НСН.
Курортный сезон в Туапсинском районе длится с июня по конец октября, есть целый месяц, чтобы устранить последствия разлива нефтепродуктов, этого вполне достаточно. Об этом НСН заявил вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.
