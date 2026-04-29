Последствия от нефтяного загрязнения в Туапсе будут гораздо значительнее, чем от разлива мазута в Анапе, заявил НСН член Совета по правам человека при губернаторе Краснодарского края, эколог Евгений Витишко.

«В ближайшее время часть нефтепродуктов уже попадет в Сочи и на территорию Геленджика. Это все убирается усилиями местных жителей и волонтеров. Тонна нефти растекается на площадь до 12 квадратных километров, поэтому акватория Черного моря будет очень загрязнена. Будет загрязнена почва, мы уже это видим, лес, водные объекты, включая реки. Последствия будут гораздо больше, чем от разлива мазута в декабре 2024 года в Анапе», - отметил он.

В настоящее время пятно дошло до Архипо-Осиповки, это подтверждают и спутниковые снимки. Загрязнения в открытом море также видны возле Новомихайловского и Джубги. В Туапсе волонтеры жалуются, что им не хватает рабочих рук для уборки пляжа от мазута, пишут СМИ.

Атаки украинской армии привели к разливу вредных химикатов в акваторию Черного моря, а это — терроризм и повод обратиться в суд, сообщил эколог Георгий Каваносян в беседе с НСН. Он объяснил, почему устранить загрязнения не получится быстро.

«Такие атаки являются существенными ударами по экосистемам акваторий международного значения. Это — экологический терроризм со стороны наших оппонентов. К тому же, целиком очистить территорию не получится. Углеводороды имеют такую особенность, что они будут расползаться во все стороны до слоя в несколько микрон (одна миллионная часть метра. - Примечание НСН). К тому же, на Черном море у нас нет специальных очистительных бонов для сбора нефтепродуктов в таком количестве. Если бы они были, их использовали бы еще в Анапе. Поэтому сегодня куда прибьет, туда и прибьет. А последствия будут такими же: большое количество пострадавших видов флоры и фауны, пляжи с выбросами на серьезной глубине. Придется снова очень тяжело все очищать и вывозить, утилизировать. Здесь даже сложнее, так как продукты могут оказаться в туристических бухтах, где тяжелее их убирать. Будем надеяться, что до этого не дойдет», — подчеркнул он.

В районе Туапсе уже стали на 15% реже бронировать отдых из-за масштабных пожаров после атак БПЛА, также падают темпы бронирований в Анапе, сообщили «Осторожно, новости» в Российском Союзе Туриндустрии (РСТ).

«Часть путешественников меняет направление внутри региона — например, вместо Туапсинского района выбирают поездки в Геленджик. При этом обычно туристы бронируют курорты незадолго до поездки, поэтому значительного влияния на общий объем бронирований на май пока не наблюдается. Массовых аннуляций на летний период также не заметили. В РСТ отметили, что информационный фон вокруг Туапсе несколько замедлил темпы бронирований Анапы, хотя само происшествие не затронуло этот курорт», - отметили там.

Основные курортные поселки рядом с Туапсе не загрязнены, туроператоры следят за ситуацией накануне летнего пика турпотока, заявил НСН вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.