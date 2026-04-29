Минтруд предложил ускорить перераспределение квот для мигрантов

Минтруд России выступил с инициативой сократить срок перераспределения квот на иностранных работников с 6 до 3 месяцев, если работодатели не успели оформить необходимые документы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Проект соответствующего приказа размещен на портале нормативных правовых актов. В министерстве пояснили, что по истечении этого срока регионы смогут передавать неиспользованные квоты другим компаниям, нуждающимся в персонале.

Замминистра труда и социальной защиты Дмитрий Платыгин отметил, что нововведение позволит быстрее закрывать кадровые потребности бизнеса без увеличения общего объема квот. По его словам, регионы получат возможность оперативнее реагировать на ситуацию на рынке труда.

В Минтруде также подчеркнули, что квоты предоставляются только тем организациям, которые испытывают реальный дефицит кадров и не могут найти сотрудников внутри страны.

Согласно утвержденным параметрам, на 2026 год предусмотрено 278,9 тысячи разрешений на привлечение иностранных работников, что составляет менее 0,4% от общего числа занятых. Часть этих квот будет направлена на продление документов уже работающих в России специалистов, передает «Радиоточка НСН».

