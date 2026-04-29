«Северсталь» или Мордашов: Кто поможет Вологодской области
Призыв к бизнесу делиться деньгами с государством в Совете Федерации был направлен к акционерам, заявил НСН Илья Гращенков.
Бенефициары крупных корпораций продолжают наращивать собственный капитал, пока компании беднеют, поэтому государство обратило внимание на этот перекос, рассказал политолог Илья Гращенков в разговоре с НСН.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала совладельца сталелитейной и горнодобывающей компании «Северсталь» Алексея Мордашова помочь Вологодской области, в которой базируется компания. На заседании верхней палаты парламента она предложила бизнесмену вывести деньги из офшоров в родной регион. Гращенков указал, что у компании может просто не быть дополнительных денег.
«Предприятие было долгое время даже не градо-, а регионообразующим. Школы, больницы, спортивные объекты всегда были связаны с “Северсталью” в Вологодской области. В целом, это заявление совпадает с политикой нынешних властей, которые балансируют между левыми и правыми. С одной стороны, остается подход к частной собственности, разрешается крупный бизнес, но все компании, которые работают в России, сохраняют социальную ответственность. Почти в каждом регионе губернаторы и мэры привлекают их к реализации национальных проектов. Проблема в том, что санкции сказались именно на крупном бизнесе, поэтому какие-то проекты поставлены на паузу или оказались затянуты по срокам сдачи. Матвиенко говорит, что надо больше отдавать. Но, если бизнес просят пожертвовать прибылью, то готов ли он временно затянуть пояса? Здесь придется искать деньги из бюджета компании», — отметил он.
Политолог добавил, что грозит бизнесу, если он откажется от соцнагрузки.
«Тут выбор: либо они становятся предприятием плановой экономики как в СССР, работают, но их прибыли, доходности и обслуживание социального сектора контролируют государственные механизмы, либо они лишаются государственных контрактов, субсидий, льготных кредитов. С другой стороны, расходы на социальные проекты могут превысить возможные потери. Однако есть еще один момент: при убыточности многих компаний совет директоров и акционеры умудряются увеличивать собственные капиталы. Непонятно, как это бьется, если показатели убыточны. Возможно, государство видит такой перекос и пытается умерить аппетиты акционеров. Это призыв к ним, что надо больше делиться в сложные времена», — подчеркнул он.
Компания «Северсталь», в свою очередь, ответила на призыв Матвиенко. Она сообщила, что все активы зарегистрированы в России, а не за границей, а Вологодская область сама «неразумно растратила 70 миллиардов рублей из собственного бюджета».
Ранее издание Forbes оценило состояние Мордашова в 37 млрд долларов, поставив его на первое место в списке российских миллиардеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- «Северсталь» или Мордашов: Кто поможет Вологодской области
- Суд включил долг Иванова перед «Жилищником» в реестр кредиторов
- Минтруд предложил ускорить перераспределение квот для мигрантов
- Россиянам пообещали «некризисный» курс рубля
- Пентагон подтвердил обмен разведданными с Киевом
- Германия утвердила финансовую помощь Украине до 2030 года
- Очистили десятую часть: Как волонтеры борются с нефтяным пятном у Туапсе
- Дрон атаковал автобус под Белгородом, погибли три человека
- Трамп отверг предложения Ирана и пообещал усилить блокаду
- Убить индустрию: Зачем компьютерным играм прокатные удостоверения