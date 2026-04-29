Не попасть на штраф: Лейблы объяснили артистам, как вести деловую переписку
Использование мессенджеров в деловых отношениях сопряжено с определёнными рисками: в спорных ситуациях суды зачастую не принимают такую переписку в качестве полноценного доказательства, сказала НСН Надежда Бойчевски.
В договоре между артистом и лейблом должны быть прописаны способы связи, однако ни соцсети, ни мессенджеры не считаются официальными средствами деловой переписки, сказала в эфире НСН гендиректор «ON Лейбла» Надежда Бойчевски.
По данным издания «База», некоторые начинающие музыканты и малоизвестные российские артисты получили штрафы. Причина — срыв сроков сдачи альбомов и треков из‑за проблем с доступностью Telegram: артисты общались с менеджерами лейблов через этот мессенджер, а его замедление в России нарушило рабочий процесс. Бойчевски отметила, что в договоре важно чётко прописывать допустимые способы коммуникации.
«Каждый музыкальный лейбл выстраивает коммуникацию с артистами в соответствии со своей внутренней политикой. Для обмена информацией могут использоваться различные каналы связи — как внешние, так и внутренние инструменты. Ключевые условия взаимодействия, включая сроки исполнения обязательств и возможные штрафные санкции, закрепляются в договоре между лейблом и артистом либо лейблом и правообладателем. При этом принципиально важно, чтобы в документе были чётко прописаны допустимые способы коммуникации. Хотя на практике часто задействуются мессенджеры, такие как Telegram, или социальные сети, например, "ВКонтакте", эти каналы не считаются официальными средствами деловой переписки. С юридической точки зрения приоритетными остаются: переписка с официальных электронных почтовых адресов, отправка заказных писем и уведомлений в бумажном виде — этот формат закреплён на законодательном уровне. Использование мессенджеров в деловых отношениях сопряжено с определёнными рисками: в спорных ситуациях суды зачастую не принимают такую переписку в качестве полноценного доказательства», — сказала собеседница НСН.
По ее словам, в музыкальной индустрии в принципе не принято передавать записи через мессенджеры — для такого существуют специальные файлообменники.
«Штрафы действительно могут быть предусмотрены в контрактах — и это касается артистов любого уровня, не только начинающих. Важно помнить, что любой договор подразумевает взаимную ответственность: обязательства есть не только у артиста, но и у лейбла. Существует множество надёжных способов передачи музыкальных материалов — например, специализированные файлообменники или облачные хранилища. При этом SMS‑сообщения и мессенджеры не считаются индустриальным стандартом для передачи фонограмм: такие каналы связи могут создавать риски из‑за особенностей сжатия файлов и отсутствия должной юридической фиксации процесса передачи», — указала Бойчевски.
Ранее продюсер, писатель и педагог Павел Сурков сказал НСН, что молодым исполнителям необходимо внимательно относиться к условиям работы, чтобы не получить ответственность за форс-мажорные ситуации.
