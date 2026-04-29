В договоре между артистом и лейблом должны быть прописаны способы связи, однако ни соцсети, ни мессенджеры не считаются официальными средствами деловой переписки, сказала в эфире НСН гендиректор «ON Лейбла» Надежда Бойчевски.

По данным издания «База», некоторые начинающие музыканты и малоизвестные российские артисты получили штрафы. Причина — срыв сроков сдачи альбомов и треков из‑за проблем с доступностью Telegram: артисты общались с менеджерами лейблов через этот мессенджер, а его замедление в России нарушило рабочий процесс. Бойчевски отметила, что в договоре важно чётко прописывать допустимые способы коммуникации.