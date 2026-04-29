Путин сообщил о готовности объявить перемирие ко Дню Победы
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели полуторачасовой телефонный разговор, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Лидеры обсудили эскалацию конфликта на Ближнем Востоке, покушение на Трампа и сделку по Украине. Путин подчеркнул необходимость прекращения огня и предупредил о рисках дальнейшей эскалации.
Трамп поддержал предложение о возможном перемирии к годовщине Победы. По итогам беседы стороны договорились продолжить контакты.
Последний известный телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся 9 марта. Помощник президента РФ Юрий Ушаков тогда сообщал, что разговора был сфокусирован на ситуации вокруг Ирана, а также на переговорах по урегулированию конфликта вокруг Украины, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
