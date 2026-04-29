Суд включил долг Иванова перед «Жилищником» в реестр кредиторов

Арбитражный суд Москвы признал задолженность бывшего замминистра обороны Тимура Иванова перед ГБУ «Жилищник района Арбат» и включил ее в реестр требований кредиторов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Речь идет о сумме около 492 тысяч рублей, из которых примерно 435 тысяч рублей составляет основной долг, остальное — начисленные пени. При этом рассмотрение еще одного требования коммунального предприятия на сумму около 173 тысяч рублей суд прекратил.

Тимур Иванов не признал вину по делу о взятках на 1,3 миллиона рублей

В ноябре Арбитражный суд Москвы по заявлению ПСБ признал Иванова банкротом и ввел процедуру реализации его имущества.

Иванова задержали в 2024 году по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. В июле 2025 года Мосгорсуд приговорил его к 13,5 года лишения свободы и штрафу в 100 миллионов рублей. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
