Суд включил долг Иванова перед «Жилищником» в реестр кредиторов

Арбитражный суд Москвы признал задолженность бывшего замминистра обороны Тимура Иванова перед ГБУ «Жилищник района Арбат» и включил ее в реестр требований кредиторов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Речь идет о сумме около 492 тысяч рублей, из которых примерно 435 тысяч рублей составляет основной долг, остальное — начисленные пени. При этом рассмотрение еще одного требования коммунального предприятия на сумму около 173 тысяч рублей суд прекратил.