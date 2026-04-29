Юрист объяснил, когда полиция может войти в жилье без разрешения
Сотрудники полиции не вправе входить в жилье без согласия проживающих или судебного решения, за исключением ограниченных случаев. Об этом «Газете.Ru» сообщил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
По его словам, право на вход без разрешения возникает, если у полиции есть основания полагать, что в помещении совершается преступление. В такой ситуации сотрудники могут попасть внутрь, но обязаны затем оформить свои действия и уведомить прокурора.
В остальных случаях визит возможен только с согласия жильцов — например, для профилактической беседы, проверки соблюдения миграционного законодательства или опроса. При этом полицейский должен представиться и предъявить служебное удостоверение.
Хаминский добавил, что жильцы вправе записать или сфотографировать данные сотрудника, уточнить цель визита и при необходимости проверить его через дежурную часть, передает «Радиоточка НСН».
