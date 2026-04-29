Суд начал дело экс-депутата по продаже особняка у Кремля
Мещанский районный суд Москвы начал рассмотрение уголовного дела против бывшего вице-президента «Оборонстроя» и экс-депутата Вологодской облдумы Ирины Ясаковой, обвиняемой в мошенничестве на 55 миллионов рублей. Об этом сообщает РБК. Подсудимая вину не признала.
По версии следствия, Ясакова продала Алексею Малоземову трехэтажный особняк в Романовом переулке, зная о судебных спорах вокруг объекта и решении суда, признавшем предыдущую продажу недействительной. При этом она, как утверждается, гарантировала отсутствие препятствий для сделки и не раскрыла риски.
Следствие считает, что в июле-августе 2021 года Малоземов передал подсудимой сначала 500 тысяч рублей задатка, а затем 54,5 миллиона рублей. Получив деньги, Ясакова, по версии обвинения, распорядилась ими по своему усмотрению. Потерпевший заявил гражданский иск на 144 миллиона рублей.
Защита настаивает, что речь идет о гражданско-правовом споре, а не о мошенничестве. Адвокаты утверждают, что у Ясаковой не было умысла на хищение, а обвинение основано на предположениях и не подтверждено достаточными доказательствами, передает «Радиоточка НСН».
