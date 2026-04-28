«Количество туристов в Туапсинском районе было минимально, поэтому потери небольшие. Сам Туапсе – это не такой курортный город, основные курортные поселки расположены в 12-20 километрах от самого Туапсе. Это Небуг, Ольгинка, там пока загрязнения никакого нет, туристы продолжают свой отдых. Разлив есть, его пытаются локализовать, будем следить за развитием ситуации», - отметил он.

По его словам, туристы примут решение о летнем отдыхе в середине мая, пока нужно следить за ситуацией.

«Пик потока туристов приходится на лето, на майских праздниках это минимальное количество. Сейчас бронирований на лето у нас нет, туристы в конце апреля всегда прекращают активность. Ожидаем волну бронирований 12-15 мая, тогда уже можно будет делать выводы. Сейчас у нас мертвый сезон покупок. Хочется верить, что Анапа научила нас действовать более энергично в этой ситуации. Время у туристов еще есть, к середине мая они примут решение», - заключил собеседник НСН.

Курортный сезон в Туапсинском районе длится с июня по конец октября, есть целый месяц, чтобы устранить последствия разлива нефтепродуктов, этого вполне достаточно. Об этом НСН заявил вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

