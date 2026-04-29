Силы ПВО сбили десять беспилотников над тремя регионами за шесть часов
Российские средства противовоздушной обороны за шесть часов перехватили и уничтожили 10 украинских беспилотников над тремя регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Атаки были отражены 29 апреля в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени. Речь идет о беспилотных летательных аппаратах самолетного типа. Как уточнили в министерстве, дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей. Другие подробности в сообщении не приводятся.
С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.
С августа 2024 года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Юрист объяснил, когда полиция может войти в жилье без разрешения
- Названы основные проблемы начинающих артистов
- Силы ПВО сбили десять беспилотников над тремя регионами за шесть часов
- Не попасть на штраф: Лейблы объяснили артистам, как вести деловую переписку
- Суд начал дело экс-депутата по продаже особняка у Кремля
- Путин сообщил о готовности объявить перемирие ко Дню Победы
- «Северсталь» или Мордашов: Кто поможет Вологодской области
- Суд включил долг Иванова перед «Жилищником» в реестр кредиторов
- Минтруд предложил ускорить перераспределение квот для мигрантов
- Россиянам пообещали «некризисный» курс рубля