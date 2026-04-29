Силы ПВО сбили десять беспилотников над тремя регионами за шесть часов

Российские средства противовоздушной обороны за шесть часов перехватили и уничтожили 10 украинских беспилотников над тремя регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Атаки были отражены 29 апреля в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени. Речь идет о беспилотных летательных аппаратах самолетного типа. Как уточнили в министерстве, дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей. Другие подробности в сообщении не приводятся.

С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.

С августа 2024 года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
