Силы ПВО сбили десять беспилотников над тремя регионами за шесть часов

Российские средства противовоздушной обороны за шесть часов перехватили и уничтожили 10 украинских беспилотников над тремя регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Атаки были отражены 29 апреля в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени. Речь идет о беспилотных летательных аппаратах самолетного типа. Как уточнили в министерстве, дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей. Другие подробности в сообщении не приводятся.