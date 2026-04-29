По данным издания «База», некоторые начинающие музыканты и малоизвестные российские артисты получили штрафы. Причина — срыв сроков сдачи альбомов и треков из‑за проблем с доступностью Telegram: артисты общались с менеджерами лейблов через этот мессенджер, а его замедление в России нарушило рабочий процесс. Бойчевски посетовала на ряд системных проблем в отрасли.

«В российской музыкальной индустрии по‑прежнему актуальны несколько системных проблем. Прежде всего, это недостаточная юридическая грамотность самих артистов: многие не уделяют должного внимания изучению договоров перед подписанием. Кроме того, существует дефицит квалифицированных менеджеров, способных грамотно сопровождать карьеру исполнителя. Также не хватает прозрачных механизмов, которые помогали бы начинающим артистам находить надёжных специалистов — юристов и менеджеров — на ранних этапах карьеры. Отсутствие устоявшихся профессиональных стандартов и института репутации в отрасли лишь усугубляет ситуацию, создавая дополнительные барьеры для развития российской музыкальной сцены», — сказала собеседница НСН.

Ранее продюсер, писатель и педагог Павел Сурков сказал НСН, что молодым исполнителям необходимо внимательно относиться к условиям работы, чтобы не получить ответственность за форс-мажорные ситуации.

