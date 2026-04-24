«Начнем с того, что Туапсе — абсолютно не туристический, а промышленный город. Никакого туризма там не было ни в советское время, ни тем более сейчас. Нас интересует Туапсинский район — это примерно 6-7% туристического потенциала Краснодарского края. Это не так много, но и не мало. Отели и пансионаты находятся восточнее и западнее Туапсе, примерно в 6-7 километрах. В самом Туапсе, повторюсь, туристы не живут. Сейчас, естественно, не сезон, в Краснодарском крае самая холодная весна за последние 15 лет. На майские праздники в Туапсинский район не приезжают, потому что это не Сочи и не Геленджик, где есть готовая инфраструктура. Примерно 75% туристов посещают Туапсинский район примерно с июня по конец октября, меньше 20% отелей работают круглый год. Так что есть целый май на то, чтобы привести в порядок пляжную инфраструктуру. Думаю, что к июню все будет убрано», — сказал Мкртчян.

При этом к еще одной проблеме — атакам беспилотников — все уже относятся как к обыденности, их никто не опасается, подчеркнул собеседник НСН.

«Все побережье атакуется беспилотниками — и Крым, и Сочи, и Анапа, и Краснодар. Люди к этому относятся уже как к чему-то обыденному», — подытожил он.

Ранее эколог Георгий Каваносян заявил, что атаки украинской армии привели к разливу вредных химикатов в акваторию Черного моря, а это — терроризм и повод обратиться в суд. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

