Текущая модель глобальной экономики, при которой мировые ресурсы фактически «кормят» американские банки, не приносит другим странам существенных преимуществ, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин, выступая в рамках «Открытого диалога» на площадке Национального центра «Россия». По его словам, глобальные трансформации уже сейчас проявляются через «волатильность, политические кризисы, военные конфликты». Кочетков обозначил ключевые претензии к доллару.

«Первая претензия в том, что США используют его во внешнеполитических целях. Додумались до того, что начинают блокировать средства в долларах не только стран, с которыми воюют, но и достаточно нейтральных государств, имеющих отношения с их оппонентами. Практика, когда мировая система гарантирует беспрепятственное движение капитала на уровне национальных государств, уже не осуществляется. Любая страна может столкнуться с тем, что ее средства в долларах США будут заморожены. Вторая претензия в том, что американский бюджет выходит из-под контроля. Постоянный дефицит, увеличение госдолга, который превышает уже 39 триллионов долларов, не способствуют позитивному взгляду на доллар в будущем. Если США продолжат действовать так, то вполне вероятна ситуация гиперинфляции в американской валюте, ее обесценивание. Потери понесут уже держатели американских казначейских обязательств или облигаций различных американских компаний», - рассказал он.