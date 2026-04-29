Россиянам пообещали «некризисный» курс рубля
В текущей ситуации не стоит ожидать курса 110 рублей за доллар, который можно было бы назвать кризисным значением, сказал НСН Андрей Кочетков.
США сегодня активно используют доллар в личных внешнеполитических целях, при этом дефицит американского бюджета может привести валюту к гиперинфляции. В России же 60% внешнеторговых операций осуществляется в рублях, потому национальная валюта вряд ли покажет серьезную волатильность, заявил в беседе с НСН частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков.
Текущая модель глобальной экономики, при которой мировые ресурсы фактически «кормят» американские банки, не приносит другим странам существенных преимуществ, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин, выступая в рамках «Открытого диалога» на площадке Национального центра «Россия». По его словам, глобальные трансформации уже сейчас проявляются через «волатильность, политические кризисы, военные конфликты». Кочетков обозначил ключевые претензии к доллару.
«Первая претензия в том, что США используют его во внешнеполитических целях. Додумались до того, что начинают блокировать средства в долларах не только стран, с которыми воюют, но и достаточно нейтральных государств, имеющих отношения с их оппонентами. Практика, когда мировая система гарантирует беспрепятственное движение капитала на уровне национальных государств, уже не осуществляется. Любая страна может столкнуться с тем, что ее средства в долларах США будут заморожены. Вторая претензия в том, что американский бюджет выходит из-под контроля. Постоянный дефицит, увеличение госдолга, который превышает уже 39 триллионов долларов, не способствуют позитивному взгляду на доллар в будущем. Если США продолжат действовать так, то вполне вероятна ситуация гиперинфляции в американской валюте, ее обесценивание. Потери понесут уже держатели американских казначейских обязательств или облигаций различных американских компаний», - рассказал он.
Как добавил собеседник НСН, в ближайшее время не стоит ожидать курса 110 рублей за доллар.
«Российский рубль – валюта страны, которая является экспортером и зарабатывает за счет экспорта больше, чем импортирует. Сегодня более 60% внешнеторговых операций в России осуществляется в рублях. Роль доллара и евро в расчетах низка. Спрос на рубль формируется не только внутренними событиями, но и со стороны наших внешнеторговых партнеров, покупающих за рубли нефть, зерно, другую продукцию. Мы фактически имеем ту же модель, что и в Канаде. Там конвертируемая валюта, за счет которой страна может спокойно торговать. Если торговая модель сохранится, то рубль вряд ли покажет серьезную волатильность до кризисных значений 100-110 за доллар. Скорее торговля будет осуществляться в районе 75-85 рублей за доллар. Что касается нижней границы, могут быть претензии со стороны Минфина, который в мае возобновляет операции в рамках бюджетного правила. Он будет скорее покупать валюту, а не продавать. Минфин будет способствовать ослаблению рубля, но объем этих операций сейчас можно назвать незначительным», - объяснил он.
Ранее экономист Евгений Змиев сообщил НСН, что россиянам сегодня выгоднее хранить деньги в рублях, а валютные вклады могут обернуться большими убытками. По его словам, на валютные вклады в России могут вводиться дополнительные ограничения, а курс некоторых валют слишком непредсказуем.
