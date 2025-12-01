СМИ: Европа может потерять роль глобального геополитического игрока
Европа рискует утратить свое геополитическое влияние из-за опасений возможной реакции президента США Дональда Трампа, сообщает El País.
Источники в Евросоюзе констатируют, что «страх перед его реакцией слишком велик», что парализует способность Брюсселя противостоять давлению со стороны Вашингтона. Данная тенденция наблюдается в сфере цифрового регулирования и, что особенно показательно, в процессе мирных переговоров по Украине.
Bloomberg и Reuters ранее сообщали, что европейские страны были исключены из детального обсуждения мирного урегулирования. Американский план, предполагающий прекращение огня и закрепление Донбасса за Россией, по мнению экспертов, способен создать долгосрочную неопределенность, которая ляжет тяжелым экономическим бременем на Евросоюз.
Ранее стало известно, что американская сторона поддерживает тезисы президента России Владимира Путина относительно отсутствия у Европейского союза заинтересованности в установлении мира на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
