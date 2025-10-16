Власти РФ усиливают защиту объектов ТЭК на фоне проблем с бензином

Кабмин России принял решение обнулить импортные пошлины на нефтепродукты до середины 2026 года, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра энергетики Сергея Цивилева.

Это сделано в рамках комплекса мер по стабилизации рынка топлива страны. Другая мера — использование потенциала ранее накопленных запасов топлива на нефтеперерабатывающих заводах и нефтебазах. Решено перенести на более поздние сроки плановые ремонты НПЗ.

Среди прочих мер: продление до конца 2025 года запрета на экспорт автомобильного бензина для всех участников рынка, в том числе производителей.

Цивилев отметил, что одновременно ведется комплексная работа по усилению защиты объектов топливно-энергетического комплекса России.

Чтобы в дальнейшем избежать ситуации с ростом цен на бензин, который наблюдается в последние месяцы в отдельных субъектах РФ, нужно открывать больше нефтеперерабатывающих заводов в Сибири и на Дальнем Востоке, а также усилить безопасность уже существующих. С таким мнением выступил исполнительный директор ЦК НТИ по большим данным МГУ им. Ломоносова Алексей Белошицкий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

