Концертный директор Киркорова едва не сорвал открытие ГУМ-Катка, устроив драку

Он устроил драку с блогером Суадом Муратовичем. Первый раз они сцепились на льду, второй — за его пределами. Суад обозвал концертного директора, тот вырвался из рук окружения и набросился на блогера. Из-за этого мероприятие по открытию катка пришлось перенести.

Сам Киркоров в потасовке не участвовал и спешно покинул мероприятие в начале инцидента.

Ранее Киркоров хотел закрыть кредит выступлением на корпоративе банкиров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

