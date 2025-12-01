Концертный директор Киркорова едва не сорвал открытие ГУМ-Катка, устроив драку
Концертный директор певца Филиппа Киркорова Максим Ситник едва не сорвал торжественное открытие ГУМ-Катка в центре Москвы, сообщает Telegram-канал Mash.
Он устроил драку с блогером Суадом Муратовичем. Первый раз они сцепились на льду, второй — за его пределами. Суад обозвал концертного директора, тот вырвался из рук окружения и набросился на блогера. Из-за этого мероприятие по открытию катка пришлось перенести.
Сам Киркоров в потасовке не участвовал и спешно покинул мероприятие в начале инцидента.
Ранее Киркоров хотел закрыть кредит выступлением на корпоративе банкиров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Концертный директор Киркорова едва не сорвал открытие ГУМ-Катка, устроив драку
- СМИ: Индия обсудит покупку Су-57 и С-500 во время визита Путина
- Умеров назвал встречу во Флориде «продуктивной и успешной»
- «Зенит» одержал победу над «Рубином» и поднялся на третью строчку в РПЛ
- СМИ: Неизвестный попытался напасть с ножом на полицейского в Дагестане
- После ДТП каршеринг «приземлился» на крыше и между могил
- Ферстаппен выиграл Гран-при Катара и сохранил шансы на чемпионство
- МЧС: Два человека погибли при пожаре в квартире в Туле
- СМИ: Российский пенсионер утонул в Таиланде
- СМИ: В Конго деревянный мост за $2 млн рухнул в первый же день
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru