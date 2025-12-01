Госдеп США: Окончательных договоренностей с украинской стороной достигнуто не было
Госсекретарь США Марко Рубио заявил журналистам, что прошедшие в Майами переговоры с украинской делегацией носят продуктивный характер, однако для достижения конечных целей требуется дальнейшая интенсивная работа.
По его словам, в ходе встречи был зафиксирован определённый прогресс, при этом стороны отдают себе отчёт в существующих трудностях. В своём комментарии дипломат указал, что предметом обсуждения является не только урегулирование текущего конфликта, но и перспективы долгосрочного развития Украины.
Рубио подтвердил планы по продолжению переговорного процесса с Россией, без участия которой решение вопроса невозможно. Глава Госдепа дал понять, что конкретных соглашений с украинской стороной пока не достигнуто.
Диалог также коснулся нерешённых моментов в отношениях между Вашингтоном и Киевом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Разница зарплат в РФ стала минимальной с 2000 года
- В России резко вырос спрос на платежи по биометрии
- СМИ: Мадуро согласился уйти в отставку
- СМИ: Европа может потерять роль глобального геополитического игрока
- Госдеп США: Окончательных договоренностей с украинской стороной достигнуто не было
- СМИ: Во время переговоров США и Украины обсуждались территориальные аспекты
- Концертный директор Киркорова едва не сорвал открытие ГУМ-Катка, устроив драку
- СМИ: Индия обсудит покупку Су-57 и С-500 во время визита Путина
- Умеров назвал встречу во Флориде «продуктивной и успешной»
- «Зенит» одержал победу над «Рубином» и поднялся на третью строчку в РПЛ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru