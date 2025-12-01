Госдеп США: Окончательных договоренностей с украинской стороной достигнуто не было

По его словам, в ходе встречи был зафиксирован определённый прогресс, при этом стороны отдают себе отчёт в существующих трудностях. В своём комментарии дипломат указал, что предметом обсуждения является не только урегулирование текущего конфликта, но и перспективы долгосрочного развития Украины.

Рубио подтвердил планы по продолжению переговорного процесса с Россией, без участия которой решение вопроса невозможно. Глава Госдепа дал понять, что конкретных соглашений с украинской стороной пока не достигнуто.

Диалог также коснулся нерешённых моментов в отношениях между Вашингтоном и Киевом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

