СМИ: Во время переговоров США и Украины обсуждались территориальные аспекты
На переговорах американо-украинской делегации во Флориде поднимались ключевые вопросы о будущем Украины, включая проведение выборов и территориальные аспекты, сообщает The Wall Street Journal.
Диалог также коснулся нерешённых моментов в отношениях между Вашингтоном и Киевом. В ближайшее время специальный посланник США Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер отправятся в Москву. По данным украинского телеканала «Суспільне», визит Уиткоффа запланирован на 1 декабря, а его встреча с президентом России Владимиром Путиным может пройти уже на следующий день.
Ранее глава СНБО Украины Рустем Умеров назвал встречу во Флориде «продуктивной и успешной», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Во время переговоров США и Украины обсуждались территориальные аспекты
- Концертный директор Киркорова едва не сорвал открытие ГУМ-Катка, устроив драку
- СМИ: Индия обсудит покупку Су-57 и С-500 во время визита Путина
- Умеров назвал встречу во Флориде «продуктивной и успешной»
- «Зенит» одержал победу над «Рубином» и поднялся на третью строчку в РПЛ
- СМИ: Неизвестный попытался напасть с ножом на полицейского в Дагестане
- После ДТП каршеринг «приземлился» на крыше и между могил
- Ферстаппен выиграл Гран-при Катара и сохранил шансы на чемпионство
- МЧС: Два человека погибли при пожаре в квартире в Туле
- СМИ: Российский пенсионер утонул в Таиланде
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru