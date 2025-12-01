СМИ: Во время переговоров США и Украины обсуждались территориальные аспекты

На переговорах американо-украинской делегации во Флориде поднимались ключевые вопросы о будущем Украины, включая проведение выборов и территориальные аспекты, сообщает The Wall Street Journal.

СМИ: Украина не согласна с тремя условиями мирного плана США

Диалог также коснулся нерешённых моментов в отношениях между Вашингтоном и Киевом. В ближайшее время специальный посланник США Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер отправятся в Москву. По данным украинского телеканала «Суспільне», визит Уиткоффа запланирован на 1 декабря, а его встреча с президентом России Владимиром Путиным может пройти уже на следующий день.

Ранее глава СНБО Украины Рустем Умеров назвал встречу во Флориде «продуктивной и успешной», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:УкраинаСША

Горячие новости

Все новости

партнеры