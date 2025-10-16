Российских продавцов бензина уличили в разбавлении топлива

Многие заправочные станции начали экономить на качестве бензина, так как не могут поднимать цены, заявил НСН Юрий Валько.

Некачественный бензин все чаще появляется в России из-за махинаций на автомобильных заправках, где его разбавляют, рассказал НСН глава Союза автосервисов России Юрий Валько.

Несколько десятков автомобилей Geely 2025 года выпуска вышли из строя в России из-за поломанных двигателей. Некоторые водители теряли управление прямо во время движения. В Geely Motors заявили, что проблема в уровне оксидантов в российском бензине, к которому не адаптированы китайские модели. Об этом сообщило издание Baza. Валько допустил такой сценарий.

Экономист рассказал, как избежать дефицита и скачков цен на бензин
«Производители российского бензина начали экономить на качестве из-за невозможности повышать цены. Между этими слухами и тем, что произошло, есть связь. Многие стали повышать октановое число за счет каких-то добавок из-за экономической ситуации на фоне дефицита в отдельных регионах. Но здесь нет достоверных фактов. Такое уже происходило у нас на рубеже нулевых и десятых годов на отдельных заправках. Можно было залить топливо и сразу уехать в автосервис. Сейчас, к сожалению, можем вернуться в ту же стадию», — указал он.

Чтобы справиться с ситуацией, китайский концерн начал перепрошивать программное обеспечение как минимум на моделях Geely Monjaro. Валько усомнился, что это поможет.

«Если опустить программное обеспечение автомобиля для того, чтобы он смог сжигать бензин более низкого качества, например АИ 92, то тогда это может помочь в чем-то. В другом случае перепрошивка автомобиля вряд ли окажется полезной. Но единственное, что на самом деле изменит ситуацию — это ужесточение контроля за качеством бензина со стороны ответственных органов», — отметил он.

Ранее Валько предрек миллиону россиян проблемы с запчастями в эфире НСН.

ФОТО: ТАСС / Сергей Мальгавко
