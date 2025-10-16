Некачественный бензин все чаще появляется в России из-за махинаций на автомобильных заправках, где его разбавляют, рассказал НСН глава Союза автосервисов России Юрий Валько.

Несколько десятков автомобилей Geely 2025 года выпуска вышли из строя в России из-за поломанных двигателей. Некоторые водители теряли управление прямо во время движения. В Geely Motors заявили, что проблема в уровне оксидантов в российском бензине, к которому не адаптированы китайские модели. Об этом сообщило издание Baza. Валько допустил такой сценарий.