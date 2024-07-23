Обученные инфлюенсеры: Как блогерам получить образовательную лицензию
Обязательное получение занимающимися образовательной деятельностью блогерами лицензии может положительно отразиться на рынке услуг, сказала НСН Валерия Минина.
Получение блогерами образовательной лицензии — инициатива полезная, однако для этого необходимо пройти множество этапов, потратить деньги на оплату госпошлины, электронной подписи и услуг юриста, к тому же часто курсы блогеров не имеют отношения к образовательной деятельности. Об этом НСН заявила юрист Ассоциации блогеров и агентств Валерия Минина.
Депутаты Госдумы разработали пакет законопроектов, которые обяжут блогеров получать лицензию на ведение образовательной деятельности. Об этом сообщило издание «Известия». В частности, без соответствующей лицензии блогеры не смогут продавать курсы и тренинги. При этом в законе предлагается прописать, что информационно-консультационные услуги не являются образовательными. Минина рассказала, как блогеру получить образовательную лицензию.
«Сначала нужно понять, какой вид образовательной деятельности нам подходит. Затем следует написать образовательную программу (учебный план, календарный учебный график, описание модулей, тем уроков и практических заданий, формы оценки знаний и результатов обучения). Сложность в том, что программа разрабатывается на основании методических рекомендаций министерства образования. После этого необходимо оплатить и настроить электронную образовательную среду (платформу, где будут размещаться вебинары, домашние задания, где будет проводиться проверка знаний), проверить, имеется ли у экспертов профильное образование, подготовить документы под образовательные продукты (в частности, оферту, политику конфиденциальности и согласие на обработку персональных данных)», — сказала Минина.
Затем, отметила собеседница НСН, следует подать документы на лицензирование.
«Сделать это можно через портал “Госуслуги”. Подается заявление и приложения к нему, в частности, разработанные образовательные программы, договоры с преподавателями или кураторами, копии их дипломов, подтверждение наличия электронной образовательной среды. Этот процесс нужно проходить под руку с профильными специалистами. Разработка документов под образовательные продукты также имеет свои особенности (в отличие от документов для оказания информационно-консультационных услуг или для предоставления доступа к контенту)», — добавила эксперт.
Рассказала Минина и о том, сколько будет стоить получение лицензии.
«Скорее всего, нужно будет оплатить госпошлину, размер которой будет актуальным на момент подачи документов. В течение какого-то времени она даже была отменена. Также необходимо будет заказать электронную подпись, если таковой нет (это тоже платная услуга). Индивидуально рассчитывается стоимость услуг юриста по подготовке документов и сопровождению при оформлении лицензий», — уточнила собеседница НСН.
В заключение юрист Ассоциации блогеров и агентств предположила, как нововведение отразится на рынке.
«Если принятие законопроекта не усложнит добросовестным инфлюенсерам жизнь, то влияние на рынок будет положительным. Отмечу, что зачастую курсы инфлюенсеров не имеют ничего общего с образовательной деятельностью, например, если на курсе предоставляется только запись вебинаров, если на нем не предусмотрены предоставление обратной связи и проверка домашних заданий, нет привлеченных экспертов. Или, например инфлюенсер ведет блог про подготовку к ЕГЭ и занимается репетиторством как самозанятый (то есть оказывает услуги лично)», — подытожила она.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что любой блогер, который ведет медицинский блог, должен получить разрешение от медицинского сообщества на осуществление своей деятельности в интернете.
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