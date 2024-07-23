Обученные инфлюенсеры: Как блогерам получить образовательную лицензию

«Сначала нужно понять, какой вид образовательной деятельности нам подходит. Затем следует написать образовательную программу (учебный план, календарный учебный график, описание модулей, тем уроков и практических заданий, формы оценки знаний и результатов обучения). Сложность в том, что программа разрабатывается на основании методических рекомендаций министерства образования. После этого необходимо оплатить и настроить электронную образовательную среду (платформу, где будут размещаться вебинары, домашние задания, где будет проводиться проверка знаний), проверить, имеется ли у экспертов профильное образование, подготовить документы под образовательные продукты (в частности, оферту, политику конфиденциальности и согласие на обработку персональных данных)», — сказала Минина.

Затем, отметила собеседница НСН, следует подать документы на лицензирование.

«Сделать это можно через портал “Госуслуги”. Подается заявление и приложения к нему, в частности, разработанные образовательные программы, договоры с преподавателями или кураторами, копии их дипломов, подтверждение наличия электронной образовательной среды. Этот процесс нужно проходить под руку с профильными специалистами. Разработка документов под образовательные продукты также имеет свои особенности (в отличие от документов для оказания информационно-консультационных услуг или для предоставления доступа к контенту)», — добавила эксперт.

Рассказала Минина и о том, сколько будет стоить получение лицензии.

«Скорее всего, нужно будет оплатить госпошлину, размер которой будет актуальным на момент подачи документов. В течение какого-то времени она даже была отменена. Также необходимо будет заказать электронную подпись, если таковой нет (это тоже платная услуга). Индивидуально рассчитывается стоимость услуг юриста по подготовке документов и сопровождению при оформлении лицензий», — уточнила собеседница НСН.

В заключение юрист Ассоциации блогеров и агентств предположила, как нововведение отразится на рынке.

«Если принятие законопроекта не усложнит добросовестным инфлюенсерам жизнь, то влияние на рынок будет положительным. Отмечу, что зачастую курсы инфлюенсеров не имеют ничего общего с образовательной деятельностью, например, если на курсе предоставляется только запись вебинаров, если на нем не предусмотрены предоставление обратной связи и проверка домашних заданий, нет привлеченных экспертов. Или, например инфлюенсер ведет блог про подготовку к ЕГЭ и занимается репетиторством как самозанятый (то есть оказывает услуги лично)», — подытожила она.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что любой блогер, который ведет медицинский блог, должен получить разрешение от медицинского сообщества на осуществление своей деятельности в интернете.

