«Иначе беда!»: Мясников призвал ввести сертификаты для медицинских блогеров
Почти 100% медицинских блогеров являются безграмотными жуликами, отметил в эфире НСН врач Александр Мясников.
Любой блогер, который ведет медицинский блог, должен получить разрешение от медицинского сообщества на осуществление своей деятельности в интернете, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в разговоре с НСН.
Ранее председатель комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев призвал запретить на законодательном уровне людям без образования и квалификации вести медицинские блоги. По его словам, отсутствие соответствующего образования и квалификации должно стать запретом для входа на медицинскую информационную территорию. Депутат подчеркнул, что посвященная здоровью часть интернет-пространства должна быть безопасной для здоровья.
«Люди не придирчивы в вопросах медобразования. Нужна та самая советская сампросветработа, только в современном исполнении с проверенными блогерами. Любой блогер должен получить разрешение или сертификат от медицинского сообщества. Не от Минздрава, а именно сообщества уважаемых докторов, как во многих странах… Когда лучшие представители медицинского сообщества объединяются в определенную группу и контролируют многие вещи: дают рекомендации, что читать, а что нет… Иначе это беда», - сказал Мясников.
Он отметил, что квалификацию медицинских блогеров никто не проверяет и указал, что почти 100% таких блогеров являются безграмотными жуликами.
«Вести медицинский блог – это опасно для окружающих. Дело в том, что у нас люди не идут к врачам, они жадно сидят в блогах. Но адекватных блогов меньше, чем пальцев на одной руке. Это катастрофа: там абсолютно безграмотные люди, жулики. Это просто безумие! Спрос на таких блогеров велик, люди нуждаются в просвещении, образовании… Непрофессиональных медицинских блогеров 99,9999%. Их квалификацию не проверяет никто. Это назрело очень давно. Большинство блогеров с медицинским образованием за то, что они пишут, подлежат немедленному лишению диплома в любой стране мира, а у нас они продолжают писать и у них миллионная аудитория», - добавил собеседник НСН.
Ранее депутаты Госдумы разработали пакет законопроектов, которые обяжут блогеров получать лицензию на ведение образовательной деятельности. В частности, без соответствующей лицензии блогеры не смогут продавать курсы и тренинги. При этом в законе предлагается прописать, что информационно-консультационные услуги не являются образовательными, передает «Радиоточка НСН».
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