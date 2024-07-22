В Госдуме предложили запретить блогерам продавать курсы без лицензии

В частности, без соответствующей лицензии блогеры не смогут продавать курсы и тренинги. При этом в законе предлагается прописать, что информационно-консультационные услуги не являются образовательными.

Также отмечается, что недобросовестные блогеры выдают информационные услуги за образовательную деятельность, с целью воспользоваться налоговыми льготами или уклониться от уплаты налогов, утверждают депутаты.

Один из авторов инициативы, первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила, что разработанные законопроекты позволят «юридически развести образование и информационные услуги».

«Образованием будут заниматься профессионалы, получившие соответствующую лицензию, имеющие соответствующий диплом... это ненормально, когда люди ведут какие-то курсы, например по психологии, и психологами на самом деле не являются», — заключила она.

Ранее зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил о необходимости бороться с «непонятными гражданами, что выдают себя за врачей, не имея при этом даже базового медицинского образования», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

