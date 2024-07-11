Блогеров с аудиторией более тысячи человек могут обязать сообщить о себе в РКН
Владельцев аккаунтов в соцсетях с ежедневной аудиторией более тысячи человек могут обязать передавать сведения о себе в Роскомнадзор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В федеральной службе напомнили, что распространяемая без использования СМИ информация должна включать достоверные данные о ее обладателе либо распространителе в достаточных для идентификации форме и объеме. Эта норма действует в том числе для персональных страниц в соцсетях, однако зачастую не исполняется. Теперь требование может быть конкретизировано и распространено на юзеров, «чья ежедневная аудитория превышает 1 тыс. человек», пишет Ura.ru.
«Такой пользователь обязан сообщить в Роскомнадзор свои Ф. И. О. и контактную информацию для направления юридически значимых сведений. Это не регистрация... а уведомление регулятора о том, что владелец аккаунта занимается распространением информации», — указали в пресс-службе.
Кроме того, предполагается, что компаниям в РФ запретят распространять рекламу на публичных страницах, не сообщивших о себе в Роскомнадзор.
Ранее ведомство рассказало о блокировке или удалении во втором квартале года около 190 тысяч веб-страниц с информацией, запрещенной законом.
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