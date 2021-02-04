Ампутации и инсульты. Врач предупредил о риске инвалидности из-за COVID-19
Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире НСН посоветовал всем переболевшим коронавирусом пройти полный профессиональный медосмотр.
Врачи предупредили о неприятных последствиях коронавируса. Иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что после болезни может наступить глухота и потеря зрения. Это следствие повреждения сосудов и нервов.
Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире НСН согласился с утверждением своего коллеги. Он заявил, что коронавирус обостряет все хронические патологии организма.
«Уникальность коронавируса заключается в том, что он поражает очень большое количество клеток нашего организма. У меня складывается впечатление, что перенесенная коронавирусная инфекция проявляет все скрытые проблемы, которые до этого в организме были, обостряется вся хроническая патология. Те, кто совершенно здоровы, переносят коронавирус в легкой форме или вовсе бессимптомно. И последствий особо нет. Но если у человека есть какая-то зона повреждения сосудов, то после COVID-19 будут сосудистые осложнения, которые, в свою очередь, приведут к патологии некоторых органов, которые они снабжают. Был у человека, например, воспалительный процесс в поджелудочной железе, после перенесенного коронавируса, соответственно, ухудшится ее состояние, обострятся панкреатиты», - рассказал он.
Собеседник НСН добавил, что одной из особенностей новой коронавирусной инфекции являются частые тромбозы, которые приводят к серьезным нарушениям в работе органов.
«Известно, что коронавирусная инфекция приводит к тромбозам. Если у человека возникает тромбоз сосудов конечностей, то можно и ноги лишиться. На пике заболеваемости было очень много ампутаций. Забиваются тромбом сосуды, кровоснабжающие ногу, нога умирает, возникает угроза гангрены, конечность приходится ампутировать. Если травмируются сосуды головного мозга, у человека возникает инсульт. Все зависит от организма, он может и сам восстановиться после COVID-19, но я бы советовал элементарную вещь. У нас есть такая система – диспансеризация - периодический профосмотр. Людям, которые переболели коронавирусом, надо просто пройти качественную диспансеризацию. Это делается бесплатно. Нужно озвучить свои проблемы, чтобы состояние организма было изучено специалистами более тщательно», - посоветовал он.
Ранее сообщалось о выявлении трех причин невосприимчивости некоторых людей к коронавирусу. Специалисты с кафедры инфекционных болезней РУДН отметили, что человек может не заболевать, так как уже переболел другим коронавирусом, недавно перенес вирусную инфекцию или имеет местный иммунитет.
По словам экспертов, в настоящее время вопрос находится на этапе научной дискуссии. По одной из версии, невосприимчивость может быть связана с перенесенным эпизодом заболевания, вызванного другими коронавирусами, то есть наличие перекрестного иммунитета.
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