Ампутации и инсульты. Врач предупредил о риске инвалидности из-за COVID-19

Врачи предупредили о неприятных последствиях коронавируса. Иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что после болезни может наступить глухота и потеря зрения. Это следствие повреждения сосудов и нервов.

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире НСН согласился с утверждением своего коллеги. Он заявил, что коронавирус обостряет все хронические патологии организма.

«Уникальность коронавируса заключается в том, что он поражает очень большое количество клеток нашего организма. У меня складывается впечатление, что перенесенная коронавирусная инфекция проявляет все скрытые проблемы, которые до этого в организме были, обостряется вся хроническая патология. Те, кто совершенно здоровы, переносят коронавирус в легкой форме или вовсе бессимптомно. И последствий особо нет. Но если у человека есть какая-то зона повреждения сосудов, то после COVID-19 будут сосудистые осложнения, которые, в свою очередь, приведут к патологии некоторых органов, которые они снабжают. Был у человека, например, воспалительный процесс в поджелудочной железе, после перенесенного коронавируса, соответственно, ухудшится ее состояние, обострятся панкреатиты», - рассказал он.

Собеседник НСН добавил, что одной из особенностей новой коронавирусной инфекции являются частые тромбозы, которые приводят к серьезным нарушениям в работе органов.