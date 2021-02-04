COVID-19 вызывает слепоту и проблемы со слухом
Коронавирус может вызвать проблемы со слухом и зрением. Об этом в интервью ТАСС рассказал врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
Он пояснил, что вирус поражает наиболее уязвимые органы, в том числе мозг, что и может привести к такой проблеме.
«Коронавирус очень многопланово повреждает организм, начиная от транспорта кислорода кровью, кончая сосудами и нервами практически во всех органах. Где вирус найдет самое слабое место в организме, там и ударит», — сказал эксперт, добавив, что тяжесть осложнений зависит от организма каждого пациента.
Иммунолог рассказал, что после COVID-19 может не только испортиться слух, но появиться ложные звуки, передает Ura.ru. Кроме того, в некоторых случаях пациенты жалуются на нарушение чувствительности тканей тела. А с глазами могут возникнуть проблемы вплоть до слепоты.
Ранее медики рассказали, что симптомы у переболевших COVID-19 могут сохраняться еще несколько недель, но это не повторный случай заражения, передает РЕН ТВ.
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