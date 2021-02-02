Вирусолог назвал заболевания, с которыми нельзя вакцинироваться от COVID-19

Слабость, сонливость, ломота в теле, кратковременное повышение температуры, озноб - эти симптомы могут наблюдаться у привившихся от коронавируса, сообщила в эфире «Первого канала» главный внештатный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина.

По ее словам, это естественная реакция организма на введенный препарат. Как отмечает эксперт, побочные эффекты сохраняются около суток после вакцинации от COVID-19.

Ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов в эфире НСН рассказал, кому не стоит прививаться от коронавируса.