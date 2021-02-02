Вирусолог назвал заболевания, с которыми нельзя вакцинироваться от COVID-19
Ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов в эфире НСН рассказал о побочных эффектах после вакцинации от коронавируса.
Слабость, сонливость, ломота в теле, кратковременное повышение температуры, озноб - эти симптомы могут наблюдаться у привившихся от коронавируса, сообщила в эфире «Первого канала» главный внештатный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина.
По ее словам, это естественная реакция организма на введенный препарат. Как отмечает эксперт, побочные эффекты сохраняются около суток после вакцинации от COVID-19.
Ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов в эфире НСН рассказал, кому не стоит прививаться от коронавируса.
«Не стоит вакцинироваться тем, кто склонен к тяжелым аллергическим проявлениям и к аутоиммунным заболеваниям, те, у кого были серьезные воспаления за месяц до вакцинации и позже, вообще воспалительные процессы – это прямое противопоказание», - рассказал вирусолог.
Чепурнов напомнил, что в России пока применяется только одна вакцина от коронавируса – «Спутник V». По его словам, в половине случаев ее использования наблюдается повышение температуры на первый-второй день.
«Это соответствует данным, которые были заявлены разработчиками вакцины в международном медицинском журнале Lancet. Также часто добавляется ломота в руке, точнее в плече, где вводили вакцину», - добавил вирусолог.
Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев на пресс-конференции НСН рассказал, что большую часть года россиянам придется продолжать носить маски.
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