Названы три причины невосприимчивости к коронавирусу
В Росси назвали три причины невосприимчивости некоторых людей к коронавирусу, сообщает РИА Новости со ссылкой на кандидата медицинских наук, доцента кафедры инфекционных болезней РУДН Сергея Вознесенского.
По его словам, они могут не заболевать, так как уже переболели другим коронавирусом, либо недавно перенесли вирусную инфекцию, или имеют местный иммунитет. По словам экспертов, однозначные выводы о причине невосприимчивости делать еще рано, в настоящее время этот вопрос находится на этапе научной дискуссии. По одной из версии, невосприимчивость может быть связана с перенесенным эпизодом заболевания, вызванного другими коронавирусами, то есть наличие перекрестного иммунитета.
Эксперт по биобезопасности, доктор медицинских наук, ведущий телеканала «Доктор» Николай Дурманов объяснил, почему с приходом весны темпы распространения коронавируса снизятся.
По его словам, после зимнего сезона люди начинают больше проветривать помещения, меньше находятся в закрытых помещениях в большом количестве.
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