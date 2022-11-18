«Обострение будет!»: Иммунолог призвал россиян вакцинироваться от COVID-19

Накануне Роспотребнадзор сообщил, что в России активизировался эпидемический процесс по коронавирусу, гриппу и другим острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ). При этом отмечается, что в стране уже зарегистрированы случаи COVID-19, вызванные новыми вариантами вируса BQ.1 и BQ.1.1 («цербер»). Николай Крючков отметил, что новая волна заболеваемости коронавирусом не будет настолько опасной, как всплеск заболеваемости зимой 2021 и 2022 годов.

«Пока признаков того, что мы повторим зиму 2021 и 2022 годов в ковидном плане, нет. Это связано главным образом с характером и особенностями самого возбудителя. На коллективный иммунитет уповать не приходится, его уровень сейчас очень низкий. Какого-то сильного игрока, как «дельта», нет. Есть «цербер», они слегка отличаются заразностью. Главный фактор, который обеспечивает коллективный иммунитет – это вакцинация. У нас этот фактор очень плохо работает. Обострение заболеваемости будет, по пикам и по продолжительности оно будет больше, чем летняя волна. Поэтому вакцинироваться, конечно, нужно», - сказал Крючков.