«Обострение будет!»: Иммунолог призвал россиян вакцинироваться от COVID-19
Новый вариант «цербер» заразнее, чем дельта-штамм, поэтому зимой в России обострение заболеваемости будет продолжительнее, чем летняя волна, отметил в эфире НСН Николай Крючков.
Россиян ждет новая волна заболеваемости коронавирусом, уже сейчас необходимо вакцинироваться, потому что именно вакцинация обеспечит коллективный иммунитет, заявил иммунолог Николай Крючков в разговоре с НСН.
Накануне Роспотребнадзор сообщил, что в России активизировался эпидемический процесс по коронавирусу, гриппу и другим острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ). При этом отмечается, что в стране уже зарегистрированы случаи COVID-19, вызванные новыми вариантами вируса BQ.1 и BQ.1.1 («цербер»). Николай Крючков отметил, что новая волна заболеваемости коронавирусом не будет настолько опасной, как всплеск заболеваемости зимой 2021 и 2022 годов.
«Пока признаков того, что мы повторим зиму 2021 и 2022 годов в ковидном плане, нет. Это связано главным образом с характером и особенностями самого возбудителя. На коллективный иммунитет уповать не приходится, его уровень сейчас очень низкий. Какого-то сильного игрока, как «дельта», нет. Есть «цербер», они слегка отличаются заразностью. Главный фактор, который обеспечивает коллективный иммунитет – это вакцинация. У нас этот фактор очень плохо работает. Обострение заболеваемости будет, по пикам и по продолжительности оно будет больше, чем летняя волна. Поэтому вакцинироваться, конечно, нужно», - сказал Крючков.
Он отметил, что «цербер» имеет крайне высокую заразность. На этом фоне, указал Крючков, есть опасность того, что в России не смогут оперативно реагировать на распространение вируса, так как в стране есть проблема с регистрацией новых случаев заболевания.
«Дальнейшая эволюция коронавируса происходит внутри омикрон-линии по нескольким веткам. «Цербер» очень быстро распространяется, он будет временно доминантной подлинией, но он не вытеснит других сильных игроков. Нужно понимать, что в России есть проблема с регистрацией новых случаев заболевания. Поэтому то количество новых случаев, которое официально показывается, еще более не соответствует реальности, чем было до этого. Это важно, потому что мы значительно позже сможем реагировать. По смертности также всегда была колоссальная недооценка», - резюмировал Крючков.
В начале ноября Минздрав РФ сообщал, что эпидемиологическая ситуация с COVID-19 в России стабилизовалось, однако риски тяжелого течения инфекции сохраняются для людей старшего возраста и для тех, кто имеет хронические болезни.
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