Глава Курчатовского института допустил появление коронавируса со смертностью 90%
Человечество рискует умереть из-за появления коронавируса со смертностью 90%. Об этом заявил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в ходе форума Finopolis.
Как отметил эксперт, атомная эра завершилась, и «атомный зонтик» ветшает, «потому что убьют нас с вами другим путем»: придет инфекция с 90-процентной смертностью, «и на этом закончится все».
Ковальчук призвал уделить особое внимание проблеме биологической опасности.
«Американцы окружили нас во всех республиках биолабораториями. Они сначала могут делать эндемичные вирусы, которые губят скот, подрывают сельское хозяйство. Вот африканская чума свиней — рукотворное дело», — цитирует ученого РИА Новости.
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