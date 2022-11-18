Роспотребнадзор сообщил об активизации эпидпроцесса по гриппу, ОРВИ и COVID-19
Эпидемический процесс по коронавирусу, гриппу и другим острым респираторным вирусным инфекциям активизировался в России. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
«Несмотря на незначительные показатели заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19, с наступлением осенне-зимнего периода в России активизировался эпидпроцесс по вышеупомянутой группе инфекций», — приводит сообщение ведомства ТАСС.
Роспотребнадзор подчеркнул, что активность вирусов гриппа нарастает. В связи с этим в ведомстве отметили важность вакцинации от гриппа, который наиболее опасен для детей, пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями.
Между тем накануне в РФ зарегистрировали 5 680 новых случаев коронавируса за сутки, было госпитализировано 1 113 человек, выздоровели 6 735 пациентов, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru