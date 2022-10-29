Володин призвал ООН расследовать причастность США к появлению коронавируса
США могут быть причастны к появлению коронавирусной инфекции, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
«Ученые разных стран нашли доказательства лабораторного происхождения COVID-19. Под контролем Пентагона в 30 государствах мира находится 336 биолабораторий, способных создать подобный вирус», — подчеркнул Володин.
Председатель Госдумы призвал ООН провести независимое расследование о причастности Соединенных Штатов к появлению коронавируса. Кроме того, политик отметил, что Вашингтон обязан компенсировать странам мира издержки от последствий пандемии.
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