«Обнулению глубоко фиолетово». Политолог оценил голосование по поправкам в Конституцию 1 июля

Оптимальным днем для голосования по поправкам в Конституцию является 1 июля, такое мнение высказала глава ЦИК Элла Памфилова на совещании с президентом России. Владимир Путин, в свою очередь, поддержал идею: «[эта дата] смотрится как подходящий день для голосования по поправкам». Позже и глава Роспотребнадзора Анна Попова завила, что ведомство не против проведения голосования 1 июля.

Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в беседе с НСН объяснил, почему правительство РФ торопится провести голосование по поправкам.

«Слишком быстро проводить референдумы нельзя, потому что нельзя поставить перед людьми вопросы и сказать, что завтра к утру они должны на все ответить. А эту темы мы «жуем» давно. Правда, в июле люди будут сегодняшние, а сегодняшние люди очень нервные. Поэтому, может, стоило бы переждать лето. Но это палка о двух концах. Смысл голосования в июле заключается в угрозах второй волны коронавируса. Я не являюсь медиком, не знаю - вторая волна это фантом или реальность. Но, если в сентябре или октябре нас опять накроет, то нужно успеть их [поправки] принять», - сказал Журавлев.