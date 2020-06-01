«Обнулению глубоко фиолетово». Политолог оценил голосование по поправкам в Конституцию 1 июля

Гендиректор Института региональных проблем в эфире НСН рассказал, почему власти торопятся принять поправки в Конституцию.


Оптимальным днем для голосования по поправкам в Конституцию является 1 июля, такое мнение высказала глава ЦИК Элла Памфилова на совещании с президентом России. Владимир Путин, в свою очередь, поддержал идею: «[эта дата] смотрится как подходящий день для голосования по поправкам». Позже и глава Роспотребнадзора Анна Попова завила, что ведомство не против проведения голосования 1 июля.

Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в беседе с НСН объяснил, почему правительство РФ торопится провести голосование по поправкам.

«Слишком быстро проводить референдумы нельзя, потому что нельзя поставить перед людьми вопросы и сказать, что завтра к утру они должны на все ответить. А эту темы мы «жуем» давно. Правда, в июле люди будут сегодняшние, а сегодняшние люди очень нервные. Поэтому, может, стоило бы переждать лето. Но это палка о двух концах. Смысл голосования в июле заключается в угрозах второй волны коронавируса. Я не являюсь медиком, не знаю - вторая волна это фантом или реальность. Но, если в сентябре или октябре нас опять накроет, то нужно успеть их [поправки] принять», - сказал Журавлев.

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По его мнению, основным вопросом голосования, на котором будут играть оппозиционеры, это «обнуление» сроков президентства. Однако, именно эта поправка среди прочих может откладываться на месяца.

«Оппозиционеры вкладывают в обсуждение этого вопроса такую суть, что власть хочет «протащить» поправки об «обнулении». Но поправке об «обнулении» глубоко «фиолетово» будет она принята в июне, октябре или в июне 2021 года. Потому что для поправки об «обнулении» ключевой момент это начало избирательной компании президента, до этого она, в общем-то, не работает. К «обнулению», боюсь, отношение не изменится никогда. Те, кто его принимает – будет принимать. Тех, кто не принимает, в сентябре не станет ни больше, ни меньше», - пояснил свою позицию собеседник НСН.

Он также отметил, что в медиа-пространстве страны существует необходимость в увеличении объяснений сути поправок.

«Не повторений, а объяснений за что мы голосуем. Не рассказов о том, что это хорошо, а рассказов, почему это хорошо. С этим у нас есть некоторые сложности», - заключил гендиректор Института региональных проблем.

Отметим, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что день голосования по поправкам в Конституцию будет объявлен выходным.

Ранее директор Института политических исследований Сергей Марков в эфире НСН заявил, что благодаря поддержке социального блока поправок в Конституцию жителями России, общее настроение россиян к принятию закона о поправках останется неизменным.


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ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
ТЕГИ:Президент РФПоправки Конституция РФ
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