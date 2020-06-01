Песков подтвердил объявление 1 июля выходным днем
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что день голосования по поправкам в Конституцию будет объявлен выходным.
Ранее глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным заявила, что считает оптимальным проведение голосования по основному закону 1 июля.
В то же время она отметила, что свое слово по данному вопросу должен сказать Роспотребнадзор. Глава ведомства Анна Попова оперативно сообщила главе государства, что считает 1 июля оптимальной датой для проведения голосования.
После этого Путин распорядился провести общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию именно в этот день, передает РИА ФАН.
Изначально голосование по основному закону должно было пройти в среду, 22 апреля 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса его пришлось отложить на неопределенный срок, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru