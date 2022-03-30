«Переговоры против Патриархии»: Кураев предупредил РПЦ о потере Украины

Внесенный в Раду законопроект против Московского патриархата является инструментом пропаганды и пиара для недобросовестных украинских политиков, его никто не будет принимать, выразил уверенность запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Во вторник, 29 марта, в Верховную раду Украины внесли законопроект о запрете деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата на территории страны и изъятии ее недвижимого и иного имущества.

«Украинская Рада совсем не похожа на нашу Государственную Думу. Если в нашу Госдуму вносится некий проект, то он уже согласован с правительством и, скорее всего, будет принят. В Киеве не так. В данном случае два малоадекватных политика решили попиариться. Я убежден, что это далеко не пойдет, есть внятные заявления руководства Украины, что не надо разжигать межрелигиозную рознь, им сейчас не до этого. Это пас для антиукраинской пропаганды, но не более того», - считает запрещенный в служении протодиакон.

Однако Кураев убежден, что Московскому патриархату будет тяжело работать с украинской паствой после окончания спецоперации: