«Переговоры против Патриархии»: Кураев предупредил РПЦ о потере Украины

Предложенный в Раде запрет Московского патриархата вряд ли будет принят, однако останется УПЦ в составе РПЦ после завершения российской военной спецоперации, зависит от результатов переговоров, считает Андрей Кураев.

Внесенный в Раду законопроект против Московского патриархата является инструментом пропаганды и пиара для недобросовестных украинских политиков, его никто не будет принимать, выразил уверенность запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Во вторник, 29 марта, в Верховную раду Украины внесли законопроект о запрете деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата на территории страны и изъятии ее недвижимого и иного имущества.

«Украинская Рада совсем не похожа на нашу Государственную Думу. Если в нашу Госдуму вносится некий проект, то он уже согласован с правительством и, скорее всего, будет принят. В Киеве не так. В данном случае два малоадекватных политика решили попиариться. Я убежден, что это далеко не пойдет, есть внятные заявления руководства Украины, что не надо разжигать межрелигиозную рознь, им сейчас не до этого. Это пас для антиукраинской пропаганды, но не более того», - считает запрещенный в служении протодиакон.

Однако Кураев убежден, что Московскому патриархату будет тяжело работать с украинской паствой после окончания спецоперации:

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«Если то, что вчера произошло на переговорах, будет утверждено, то Киев для Московского патриархата будет потерян. Если 1 мая замолкают пушки, то 1 июня уже, вероятно, что церковь станет автокефальной и независимой от Москвы. Мы все помним фильм «Свадьба в Малиновке», где главной заботой с утра являлось узнать, кто захватил их хутор. В такой ситуации сейчас живет значительная часть Украины. Пока неясно, чья власть будет на их территории по итогам текущего конфликта. Но если границы более-менее установятся, то на территории, которая будет подконтрольна киевской власти, люди за это время очень утвердятся в антироссийских настроениях, и будет давление на священников, а от них уже и на епископов: «Давайте, забудьте этого московского патриарха, который нам ни разу отцом не оказался, ни одного слова соболезнования не высказал, ни разу к нам не обратился, уж не то чтобы приехать». Константинопольский патриарх приехал в Польшу в украинский лагерь, а от московского патриарха такого не дождались даже донецкие беженцы. Там, где украинская власть останется надолго, они станут говорить, что пора собраться и оформить отделение от Москвы, которая оказалась им мачехой, а не матерью. Я думаю, какой-то такой сюжет будет», - заключил Кураев.

Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношению Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе отметил, что в РПЦ не одобряют принятие закона, так как он преследует «определенные политические цели», передает телеканал «Звезда». По его мнению, запрет деятельности Московского патриархата только усугубит общественное противостояние в религиозной сфере, инспирированное Константинопольским патриархатом, и создаст еще больше ненависти и насилия.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:ПатриархПравославная Церковь УкраиныРусская Православная ЦерковьРПЦАндрей Кураев
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