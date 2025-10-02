Спрос на специалистов по кибербезопасности вырос на 50%
Сегодня больше всего востребованы специалисты, которые знают российские продукты, заявил НСН Максим Арефьев.
Сегодня специалисты по кибербезопасности получают до 600 тысяч рублей в месяц, заявил НСН специалист по кибербезопасности Максим Арефьев.
В промышленности России остро не хватает специалистов по кибербезопасности. В машиностроении спрос на таких специалистов в январе – августе 2025-го вырос на 40%, в энергетике — на 64%, в торговле — на 75% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Причина в том, что хакеры всё чаще атакуют заводские линии, системы управления оборудованием и корпоративные сети, что делает защиту критически важной, пишут «Известия». Арефьев рассказал, что киберспециалисты бывают разные.
«Киберспециалисты делятся на несколько категорий: управленцы, технари и техническая поддержка. Если смотреть на техническую поддержку, программистов, которые обеспечивают безопасный код, у них очень высокие зарплаты. Здесь подразумевается интеграция безопасности в программный код изначально. У них зарплата стартует от 200 тысяч рублей, средняя по рынку – 300 тысяч рублей. Управленцы получают от 300 тысяч рублей, если совсем небольшое предприятие – то от 200 тысяч рублей. Для них зарплаты доходят до 600 тысяч рублей. Этот человек управляет проектом. Технари получают от 150 до 300 тысяч рублей, чуть ниже», - отметил он.
По его словам, сегодня нужны специалисты, которые знают российские продукты.
«У нас сейчас везде на предприятиях идет импортозамещение. Поэтому востребованы специалисты, которые хорошо знают российские продукты. Идет замена импортного оборудования на российское, спрос на специалистов растет, конечно. Меньше всего рост спроса наблюдаем на управленцев – 20%, на технических специалистов рост спроса составляет 40%, в поддержке рост на 50%», - добавил собеседник НСН.
России потребуются десятилетия, чтобы закрыть пробелы в IT-сфере на фоне санкций, заявил НСН эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер.
