Сегодня специалисты по кибербезопасности получают до 600 тысяч рублей в месяц, заявил НСН специалист по кибербезопасности Максим Арефьев.

В промышленности России остро не хватает специалистов по кибербезопасности. В машиностроении спрос на таких специалистов в январе – августе 2025-го вырос на 40%, в энергетике — на 64%, в торговле — на 75% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Причина в том, что хакеры всё чаще атакуют заводские линии, системы управления оборудованием и корпоративные сети, что делает защиту критически важной, пишут «Известия». Арефьев рассказал, что киберспециалисты бывают разные.